Io di notte… Maria De Filippi a Belve svela la sua identità segreta

Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico durante la sua nuova apparizione a “Belve”, tornando nello studio di Rai 2 per un faccia a faccia con l’amica Francesca Fagnani e rivelando un lato del tutto inedito della sua quotidianità. In un clima confidenziale e divertito, la conduttrice ha raccontato di avere un hobby che finora aveva custodito gelosamente, mostrando un aspetto più leggero e giocoso rispetto alla figura professionale che tutti conoscono. Seduta davanti alla padrona di casa, Maria si è presentata con il suo inseparabile tablet, confessando di trascorrere molto tempo – e talvolta intere notti – a giocare online, lasciando tutti di stucco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Io di notte…”. Maria De Filippi a Belve, svela la sua identità segreta

Scopri altri approfondimenti

#SiiUnaLuce BELLA GENTE BUONA SERATA E POI NOTTE A che vale fare servizio e regali solo a Natale ? Vogliamoci bene baci Maria Amato? - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi sul Nove con un videomessaggio per Luciana Littizzetto: “Sapevo di farti gli auguri per i 59 anni ma Fabio ha corretto…” - Sui social è stato subito giubilo: appena appare Maria De Filippi in una rete che non sia Canale5 i fan, che vorrebbero vederla ovunque, sono contenti. Riporta ilfattoquotidiano.it

Maria De Filippi nella nuova stagione di “Belve”? Le indiscrezioni sul suo ruolo - Alla vigilia della scorsa edizione primaverile, Francesca Fagnani aveva già espresso apertamente il suo desiderio di intervistare De Filippi. iodonna.it scrive

Maria De Filippi presenta il cantante Wax ad Amici22: “Io e lui abbiamo discusso ai casting” - Ad Amici 22 tra gli allievi anche Wax, giovane cantante scelto da Arisa: nel presentarlo Maria De Filippi ha raccontato un aneddoto accaduto durante i casting. Segnala fanpage.it