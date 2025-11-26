Investita da un' auto mentre prova ad attraversare la rotatoria 50enne in ospedale

ANCONA – È stata trasportata al presidio di Torrette con un codice di media gravità una 50enne investita nel pomeriggio di oggi in piazzale Libertà. Stando una prima ricostruzione, in fase di accertamento, la donna avrebbe attraversato a piedi la rotatoria all’uscita della Galleria del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

