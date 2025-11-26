Intimidazioni al sindaco | finanziamento al Comune per progetti sulla legalità
Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero delle Finanze, ha riconosciuto al Comune di Cesa un finanziamento di 7.146,66 euro per sviluppare progetti in materia di legalità. E’ una somma riconosciuta a tutti gli enti, i cui amministratori locali hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Intimidazioni contro il sindaco di Vasto Francesco Menna, scritte ingiuriose apparse sulla pista ciclabile della Marina - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio comunale aperto a Lamezia per affrontare l'escalation di intimidazioni a danno dei commercianti. "Le istituzioni sono compatte", garantisce il sindaco Murone. Leggi l'articolo completo: Vai su X
Ancora intimidazioni al sindaco di San Lucido: proiettili davanti al Comune - L'anno scorso il cartello 'cimitero' davanti al suo ufficio, ora l'escalation. Riporta rainews.it
Lettere anonime e intimidazioni contro la sindaca di Montalto di Castro - La sindaca Emanuela Socciarelli, alla guida del Comune di Montalto di Castro da circa un anno, è destinataria di una serie di minacce di morte che si protrae dal 2024. Lo riporta rainews.it
Finanziamento a Comune Co-Ro per il progetto "Sport illumina" - Ammonta a 200 mila euro il finanziamento destinato al Comune di Corigliano- Secondo ansa.it