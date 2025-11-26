l’arrivo di «orfeo»: un’opera cinematografica tra mito, arte e sensorialità. In uscita nelle sale il 27 novembre, «Orfeo» è il nuovo film del regista Virgilio Villoresi. Dalla sua anteprima Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si presenta come una rilettura innovativa e articolata del celebre mito di Orfeo ed Euridice. La pellicola si distingue per un articolato uso di tecniche artistiche, tra cui pellicola in 16mm, stop motion, scenografie realizzate artigianalmente e illusioni ottiche, creando un vero e proprio viaggio sensoriale ambientato tra sogno, memoria e perdita. la trama e il protagonista: un viaggio nell’inconscio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Intervista all attore luca vergoni: il suo ruolo nel film orfeo dal 27 novembre al cinema