Intervista all attore luca vergoni | il suo ruolo nel film orfeo dal 27 novembre al cinema
l'arrivo di «orfeo»: un'opera cinematografica tra mito, arte e sensorialità. In uscita nelle sale il 27 novembre, «Orfeo» è il nuovo film del regista Virgilio Villoresi. Dalla sua anteprima Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si presenta come una rilettura innovativa e articolata del celebre mito di Orfeo ed Euridice. La pellicola si distingue per un articolato uso di tecniche artistiche, tra cui pellicola in 16mm, stop motion, scenografie realizzate artigianalmente e illusioni ottiche, creando un vero e proprio viaggio sensoriale ambientato tra sogno, memoria e perdita. la trama e il protagonista: un viaggio nell'inconscio.
La nostra intervista all'attore Luca Vergoni, dal 27 novembre al cinema nel film Orfeo - In occasione dell'uscita in sala del 27 novembre, Luca Vergoni ci racconta la sua esperienza in Orfeo di Virgilio Villoresi.