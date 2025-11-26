Intervista a Barbara Bellomo
1) Lei ha conseguito un dottorato in storia antica e attualmente è docente di italiano e storia in una scuola superiore. La storia ha ancora tanto da insegnare all’umanità? Penso di sì, che noi dobbiamo imparare molto dalla storia. Purtroppo, però, non sempre è sufficiente, perché gli uomini continuano nei loro errori; quindi, la storia dovrebbe essere maestra di vita, come diceva Cicerone, eppure tante volte sembra ancora che o dimentichiamo, oppure non vogliamo capire, quello che ci accade intorno. 2) In tutti i suoi romanzi si percepisce l’amore per la sua terra, la Sicilia. Sì, io sono siciliana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lega Italiana Fibrosi Cistica. . Le parole di Barbara, Presidente di LIFC Piemonte e persona con fibrosi cistica, dopo il 13° Forum In questa intervista emerge una delle verità più profonde delle persone che convivono con la fibrosi cistica: non sempre ciò che - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero di Ettore Majorana ne “La biblioteca dei fisici scomparsi” di Barbara Bellomo - In bilico tra due universi, quello del matematico e quello del fisico, lo studioso catanese apparteneva al gruppo di giovani scienziati che faceva capo a Enrico Fermi (il 10 dicembre 1938, Fermi ... Riporta iodonna.it