intervista a barbara bellomo

1) Lei ha conseguito un dottorato in storia antica e attualmente è docente di italiano e storia in una scuola superiore. La storia ha ancora tanto da insegnare all'umanità? Penso di sì, che noi dobbiamo imparare molto dalla storia. Purtroppo, però, non sempre è sufficiente, perché gli uomini continuano nei loro errori; quindi, la storia dovrebbe essere maestra di vita, come diceva Cicerone, eppure tante volte sembra ancora che o dimentichiamo, oppure non vogliamo capire, quello che ci accade intorno. 2) In tutti i suoi romanzi si percepisce l'amore per la sua terra, la Sicilia. Sì, io sono siciliana.

