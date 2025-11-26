Inter News 24 L’Inter U23 è eliminata dalla Coppa Italia di Serie C, sconfitta dal Renate nei minuti di recupero. L’ Inter U23 esce dalla Coppa Italia di Serie C dopo una sconfitta dolorosa contro il Renate, che si impone 3-2 grazie a un gol nei minuti di recupero. Nonostante una prestazione combattuta e diverse occasioni create, i nerazzurri non riescono a mantenere il vantaggio e si vedono eliminati. Il primo tempo è stato equilibrato, con entrambe le squadre che si sono alternate nel creare occasioni. Renate passa in vantaggio al 6° minuto con Anelli, che sfrutta un errore di Melgrati e Kamate per segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter U23 fuori dalla Coppa Italia di Serie C: perde 3-2 contro il Renate