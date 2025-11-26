Inter U23 fuori dalla Coppa Italia di Serie C | perde 3-2 contro il Renate
Inter News 24 L’Inter U23 è eliminata dalla Coppa Italia di Serie C, sconfitta dal Renate nei minuti di recupero. L’ Inter U23 esce dalla Coppa Italia di Serie C dopo una sconfitta dolorosa contro il Renate, che si impone 3-2 grazie a un gol nei minuti di recupero. Nonostante una prestazione combattuta e diverse occasioni create, i nerazzurri non riescono a mantenere il vantaggio e si vedono eliminati. Il primo tempo è stato equilibrato, con entrambe le squadre che si sono alternate nel creare occasioni. Renate passa in vantaggio al 6° minuto con Anelli, che sfrutta un errore di Melgrati e Kamate per segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Sky - Inter, Chivu cambia: fuori Thuram. Presa decisione su Luis Henrique. Gli infortunati... Vai su X
L'esterno dell'Inter rimarrà fuori anche per le prossime partite. Il centrocampista si prepara per rientrare ad allenarsi col gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate 2-3: gara buttata via, rimonta e contro-rimonta al 93' - Ottavi di finale per i nerazzurri di Vecchi, che sfidano la formazione brianzola: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Secondo fcinter1908.it
LIVE / C. Italia Serie C, Inter U23-Renate 1-1: ci prova Zuberek, in due tempi Bartoccioni - Ottavi di finale per i nerazzurri di Vecchi, che sfidano la formazione brianzola: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Si legge su msn.com
Zagre wins the Cup, then Luciani seals the deal. Ravenna advances to the quarterfinals, now Inter U23 or Renate. - As expected, Marchionni relies on rotation, but the supremacy remains clear in front of so many young players in the stands. Si legge su sport.quotidiano.net