Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale: ecco il piano della ... secoloditalia.it
Burnout, oltre stress e stanchezza: i segnali fisici che non dovremmo ignorare vanityfair.it
“Sbranata dai cani mentre li accudiva”: morte orribile a soli 23 anni, spaventoso thesocialpost.it
Usa, Trump scherza e toglie dal menù i tacchini Gobble e Waddle per il Giorno del Ringraziamento: "Siete ... ilgiornaleditalia.it
25 novembre, al Jambo un convegno per promuovere la parità di genere teleclubitalia.it
Versatile e sempre chic, non conosce limiti di stagione, età o taglia iodonna.it
Nuovo film star wars di disney mette in mostra il cacciatore di taglie dopo 45 anni dal debutto di boba fett
Con l’atteso debutto del nuovo film di Star Wars, previsto per l’estate del 2026, il franchise si s... ► jumptheshark.it
“Situazione delicata”. Famiglia nel bosco, il ministro Nordio: “Pronto a fare quello che devo”
Nuovo colpo di scena nella vicenda della famiglia che viveva isolata in un bosco della provincia di... ► caffeinamagazine.it
Honduras, chi (non) vincerà le presidenziali
Più di sei milioni di cittadini honduregni andranno alle urne domenica 30 novembre per scegliere il... ► formiche.net
Heimdall torna protagonista nella saga Marvel
Il ritorno di personaggi iconici del Marvel Cinematic Universe (MCU) rappresenta sempre un evento d... ► jumptheshark.it
In teche magnificamente curate, le scarpe da corsa Magic Johnson e i guantoni di Pierre de Coubertin dialogano con ceramiche romane e affreschi etruschi che ritraggono le stesse discipline come venivano praticate 3000 anni fa
Se ci esistessero ancora le medaglie per le Olimpiadi Culturali, come per quelle sportive, la mostr... ► iodonna.it
UmbriaCON 2026: tema, cover e primi ospiti del Festival Comics Arts & Games (Umbriafiere – Bastia Umbra)
La magia di UmbriaCON sta per tornare. Dopo due edizioni di straordinario successo, il Festival Com... ► nerdpool.it
La Volta Buona, pagelle 26 novembre: lo scoop di Caterina Murino sulla Balivo (8), la dedica all’iconica Ornella Vanoni (9)
Torna l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato da Caterina B... ► dilei.it
Disney Jr., dal 1 Dicembre su Sky nuovo canale con le storie più amate dai bambini
Disney Jr. dedicato ai bambini in età prescolare Un mondo fatto di musica, gioco e avventure che ac... ► digital-news.it
Su che canale vedere in tv Italia Brasile, Mondiali calcio U17: orario finale 3° posto, programma, streaming
L’Italia affronterà il Brasile nella finale per il terzo posto ai Mondiali Under 17 di calcio, che ... ► oasport.it
Come il Club de Periodistas è diventato la base della propaganda russa in Messico
Un’istituzione che per decenni si è presentata come custode dell’etica professionale e della libert... ► formiche.net
Torre dei Conti, al via i lavori di messa in sicurezza dopo il crollo
Questa mattina, mercoledì, a Roma, è stata dissequestrata una parte della Torre dei Conti in largo ... ► lapresse.it
Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’
“L’Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l’Europa ad essere presente e aiutare a... ► imolaoggi.it
Cordoglio per la morte dello storico imprenditore Ferdinando Nava
Dolore e commozione per la morte dell'imprenditore gentiluomo Ferdinando Nava. Anche l’amministraz... ► leccotoday.it
Natale, irrinunciabile pasta Icona italiana: i primi piatti
Ogni città, così come ogni famiglia, ha le sue tradizioni rispetto al pranzo del 25 dicembre: l'im... ► quotidiano.net
Scopri il show originale del creatore di warrior nun
Nel panorama televisivo, i progetti di Simon Barry continuano a suscitare grande interesse tra gli ... ► jumptheshark.it
Cade nell'Adda da quasi tre metri di altezza: soccorso con l'elicottero
Anche i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti oggi a Cornate d'Adda, nella vicina provincia d... ► leccotoday.it
Blasioli (Pd): "La delibera di giunta è chiara, l'Admission Room fa fatta fuori dal pronto soccorso. Ora risposte"
Non è più un appello, ma la richiesta di rispettare quanto esplicitamente previsto dalla delibera ... ► ilpescara.it
Baby Boom, Amazon MGM Studios al lavoro su un remake della commedia con Diane Keaton
Baby Boom è una commedia del 1987 con protagonista Diane Keaton, scomparsa di recente. Amazon MGM St... ► comingsoon.it
Carceri, detenuti alta sicurezza con cellulari: 31 indagati
Il 25 novembre la Dia di Genova, su delega della Dda ligure, ha eseguito perquisizioni in 12 peniten... ► tg24.sky.it
Caso Adriatici: chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore accusato dell’omicidio El Boussettaoui
Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha formulato una richiesta di condanna a 11 anni e 4 mesi... ► thesocialpost.it
Ufficiale Bari, annunciato l’esonero di Fabio Caserta! Il tecnico lascia la squadra al 17° posto: decisiva la sconfitta interna al San Nicola per 2 3 contro il Frosinone
Ufficiale Bari, arriva l’esonero di Fabio Caserta! Il club pugliese annuncia l’addio con il tecnico... ► calcionews24.com
Torcia di valori: Fair Play for Life 2025 illumina sport e società
L’emozione di una sala colma di storie, voci e simboli ha avvolto una serata nata per parlare di ri... ► sbircialanotizia.it
Serena Williams in campo con la figlia Adira: il tennis non è mai stato così tenero
Tale madre, tale figlia: anche se Adira River ha appena due anni, mamma Serena Williams ha deciso d... ► amica.it
Gaza, Israele riconsegna corpi 15 palestinesi
I funzionari ospedalieri di Gaza hanno dichiarato mercoledì che Israele ha consegnato altri 15 corp... ► lapresse.it
Una serata con Pio e Amedeo per “Oi Vita Mia” al The Space Roma
Una sala piena, una domenica sera e la voglia di tornare a ridere e commuoversi con il cinema itali... ► sbircialanotizia.it
Stranger things finale stagione 5: shawn levy spiega il motivo dietro la conclusione della serie
Il celebre segmento televisivo Stranger Things si avvia verso la conclusione dopo quasi dieci anni ... ► jumptheshark.it
Le prime ricostruzioni parlano di una scena improvvisa e violenta, esplosa in pochi minuti durante ... ► thesocialpost.it
Cominciare con il piatto giusto a Natale: gli antipasti
Gli antipasti sono il primo sguardo che diamo a un pasto: un invito, una promessa. E a Natale, qua... ► quotidiano.net
Mario Adinolfi ricoverato, è lui stesso a dare la notizia: cosa è successo
Mario Adinolfi, figura centrale della politica italiana e noto giornalista, è tornato a far parlare... ► tvzap.it
Dal 1° dicembre in un’unica soluzione il biglietto treno + bus “Cortona Link”
Arezzo, 26 novembre 2025 – A partire dal 1° dicembre sarà possibile acquistare in un’unica soluzion... ► lanazione.it
Nuovo botulino liquido, a Napoli una masterclass per i medici
Una giornata interamente dedicata al volto e alla sua armonia ha riunito, alla casa di cura Ruesch ... ► sbircialanotizia.it
Partecipando alla 78esima edizione annuale di presentazione del Giorno del Ringraziamento, Trump h... ► ilgiornaleditalia.it
Finte carabiniere truffano anziana: arrestate due donne
Macerata, 26 novembre 2025 - Sono state arrestate a Pescara due donne campane di 26 e 24 anni, che ... ► ilrestodelcarlino.it
Alatri, rafforzata la sicurezza sul territorio con l'arrivo di nuove telecamere
Il Progetto presentato dal Comune di Alatri è risultato, nell'ambito del bando regionale "Sicurezz... ► frosinonetoday.it
VPA Italia, Round 11: vetta congelata in Serie A, scossoni e goleade in Serie B
Round 11 VPA Italia, risultati e protagonisti: Serie A con vetta congelata e Helios in rimonta, Ser... ► esports247.it
Gli ultimi episodi di It: Welcome to Derry potrebbero averci rivelato un'incarnazione di Pennywise nascosta in bella vista
In alcuni momenti (e con dettagli quasi nascosti) appare un personaggio inquietante e ricorrente nel... ► wired.it
Stranger Thing: Quanti anni hanno davvero i protagonisti della serie rispetto alla loro controparte di Hawkins?
La serie di successo di Netflix, Stranger Things, presenta una notevole discrepanza temporale tra l... ► nerdpool.it
"I vostri figli hanno bisogno di voi”, il libro usato dalla mamma del bosco: “Genitori al centro, bambini lontani da mode e coetanei”
Chieti – Un libro “molto interessante”. Un libro “molto attuale”. un libro “meraviglioso che spiega... ► quotidiano.net
GF, Ivana Castorina: "Anita pensa solo a vincere, non si cura dei rapporti umani"
Ivana Castorina, 35 anni, operaia metalmeccanica originaria di Catania, è stata una delle protagoni... ► ilgiornale.it
Le congratulazioni della Ssc Napoli a Matteo Politano
La Ssc Napoli rende omaggio all’esterno partenopeo. Importante traguardo raggiunto per l’esterno az... ► forzazzurri.net
Taglio dell’Irpef, stipendi più alti da gennaio: quanto crescono davvero gli importi
Il taglio dell’Irpef introdotto dalla Manovra entrerà in vigore dal primo gennaio, con effetti sugl... ► lanotiziagiornale.it
Neonata trovata con la testa nel water a Ciriè: la mamma è in carcere 38enne per tentato infanticidio
È stata sottoposta a fermo e trasferita in carcere la 38enne italiana che ha partorito lunedì pomer... ► fanpage.it
Il maritozzo perfetto nato per caso in Sardegna. Storia di una delle migliori pasticcerie d’Italia
Da Cagliari arriva una delle firme più brillanti della pasticceria italiana, in un laboratorio dove ... ► gamberorosso.it
Al 42esimo Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” l’eccellenza della coralità italiana nella Basilica di San Domenico
Arezzo, 26 novembre 2025 – Si terrà domenica 30 novembre, nella Basilica di San Domenico di Arezzo,... ► lanazione.it
Altobelli ricorda il suo passato nerazzurro: «Bersellini mi cambiò la vita, mi ha formato anche come uomo»
di Redazione Inter News 24Altobelli, un’intervista di Spillo Altobelli a La Gazzetta dello Sport: il... ► internews24.com
Climate leader lecchese selezionata per un importante progetto internazionale
Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapev... ► leccotoday.it
A Natale la tradizione incontra la festa: i primi piatti
I primi piatti sono il momento in cui il pranzo prende davvero il volo: il profumo che si alza dal... ► quotidiano.net
Samsung porta One UI 8 Watch su Galaxy Watch6 in Italia e One UI 8 su quattro fascia bassa
Samsung aggiorna i Galaxy Watch6 a One UI 8 Watch in Italia, e Galaxy A24, A17, A16 e A15 4G alla ... ► tuttoandroid.net
Atti osceni alla stazione di Busto Arsizio: arrestato 53enne
Busto Arsizio (Varese), 26 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha proceduto all’es... ► ilgiorno.it
La stazione Colosseo non sarà uno scalo a metà: verrà aperto il passaggio tra la metro B e la C
Gli utenti che vorranno spostarsi dalla metro B alla metro C, e viceversa, nella nuova stazione Co... ► romatoday.it
“Li ha sterminati”. Uccide moglie, figli e sorella poi il gesto estremo
Una notizia che lascia senza fiato, come una folata gelida che attraversa il cuore di una comunità ... ► caffeinamagazine.it
Abusi dal prof di religione: confermata in appello la condanna a 12 anni per Frateschi
La condanna in primo grado era arrivata a luglio 2024: 12 anni di reclusione per l'ex professore d... ► latinatoday.it
Milano, Calenda: "Rimpasto in Giunta? Forse Sala ha problema di coraggio"
“Sala aveva fatto una dichiarazione dicendo che sarebbe bene avere Azione in Giunta. Noi siamo pron... ► lapresse.it
Il sequestro del 15enne dopo anni di estorsioni: “Il padre aveva enormi disponibilità economiche”
Il padre del 15enne rapito a San Giorgio a Cremano (Napoli) sarebbe stato per anni taglieggiato dal... ► fanpage.it
L’eccessivo Marinakis, il presidente dell’Olympiacos accusato di tutto: sputò anche a un arbitro (El Paìs)
Evangelos Marinakis è un tipo niente male. La sua fama lo precede, e ogni tanto lo supera. Per esem... ► ilnapolista.it
Le proposte natalizie di Mignon – Eccellenze Napoletane
Il Natale di Mignon – Eccellenze Napoletane profuma di lievito madre, agrumi del Vesuvio e antiche t... ► appuntidizelda.it
La perla d’acciaio solca i mari, ecco il 58Steel di Sanlorenzo
La Spezia, 26 novembre 2025 – A 15 anni dalla ridefinizione del linguaggio degli yacht in acciaio, ... ► lanazione.it
Salta il piano di Marotta, stop Inter: trattativa vietata dal regolamento
L’Inter vede sfumare definitivamente l’affare: Marotta non se l’aspettava proprio, il regolamento v... ► glieroidelcalcio.com
Designata la sestina arbitrale per Roma Napoli
Ecco chi arbitrerà il match del Napoli contro la Roma all’Olimpico. L’AIA ha reso noto le designazi... ► forzazzurri.net
6 artisti in lotta per un posto allo show in Piazza del Plebiscito a Napoli
A X Factor 2025 Live 6 si scaldano i motori. L’appuntamento di domani, giovedì 27 novembre alla 21.... ► iodonna.it
Francia, la Cassazione conferma la condanna di Sarkozy: un anno di carcere
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il verdetto sul caso Bygmalion diventa definitivo La Corte di Cassa... ► dayitalianews.com
Musica in Bottega, sabato si celebrano la passione per la musica e l’arte della liuteria
Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Musica in Bottega l’appuntamento che il prossimo sabato 29 no... ► anteprima24.it