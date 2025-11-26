Inter buone notizie per Chivu | un big sta per tornare a disposizione

L’Inter questa sera, in Champions League, affronterà l’Atletico Madrid ma nel frattempo sono arrivate buone notizie dall’infermeria: un big sta per tornare. L’ Inter si sta preparando per scendere in campo in Champions League visto che stasera se la vedrà con l’ Atletico Madrid. L’obiettivo è continuare a fare bene in Europa e scrollarsi di dosso le ‘scorie’ lasciate dal derby contro il Milan perso per 0-1. Non ci sarà Denzel Dumfries questa sera, così come non ci saranno Darmian e Mkhitaryan però l’assenza di (almeno) un big tra i tre non durerà ancora a lungo. Inter, Mkhitaryan segna la data del rientro sul calendario: l’obiettivo è chiaro. 🔗 Leggi su Sportface.it