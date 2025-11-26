Inter buone notizie per Chivu | un big sta per tornare a disposizione
L’Inter questa sera, in Champions League, affronterà l’Atletico Madrid ma nel frattempo sono arrivate buone notizie dall’infermeria: un big sta per tornare. L’ Inter si sta preparando per scendere in campo in Champions League visto che stasera se la vedrà con l’ Atletico Madrid. L’obiettivo è continuare a fare bene in Europa e scrollarsi di dosso le ‘scorie’ lasciate dal derby contro il Milan perso per 0-1. Non ci sarà Denzel Dumfries questa sera, così come non ci saranno Darmian e Mkhitaryan però l’assenza di (almeno) un big tra i tre non durerà ancora a lungo. Inter, Mkhitaryan segna la data del rientro sul calendario: l’obiettivo è chiaro. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
Lazio, ecco l’esito degli esami di Romagnoli: out contro l’Inter Buone notizie dagli esami per Alessio Romagnoli: nessuna lesione al flessore destro, ma solo un affaticamento muscolare. Tuttavia, il difensore salterà la trasferta di San Siro per evitare rischi d - facebook.com Vai su Facebook
?" #Juve quanti errori tra mercato e dirigenza, fai come #Inter e #Roma! Stadium e #Agnelli: due buone notizie" Vai su X
Inter, buone notizie per Chivu. Il tecnico nerazzurro ha recuperato due giocatori. Ecco tutti i dettagli - Il tecnico nerazzurro ha recuperato alcuni giocatori in vista del derby. calcionews24.com scrive
Inter, le spine di Chivu: il difetto mai corretto, Lautaro e la tegola Dumfries. Individuato il nuovo portiere - Quante grande per Chivu: dall'atavico difetto di fabbrica dell'Inter alla sostituzione di Lautaro nel derby. sport.virgilio.it scrive
Probabili formazioni Atletico Madrid Inter/ Quote: Simeone vs Chivu (Champions League, 26 novembre 2025) - Probabili formazioni Atletico Madrid Inter, oggi 26 novembre 2025, quote e ultime notizie sulle scelte per Simeone e Chivu in Champions League. Segnala ilsussidiario.net