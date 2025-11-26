Inter News 24 Inter Atletico Madrid, le due squadre arrivano alla sfida di Champions League con ottimi risultati nelle competizioni nazionali e internazionali. L’Inter si presenta a questo importante scontro con il morale leggermente abbassato dalla sconfitta nel derby contro il Milan (0-1), ma i nerazzurri hanno avuto un buon cammino in Champions finora. Le ultime partite hanno visto la squadra allenata da Cristian Chivu ottenere successi importanti, tra cui la vittoria contro Lazio (2-0), Verona (1-2) e Fiorentina (3-0), mentre la sfida con il Kairat Almaty è terminata con una vittoria di misura (2-1). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atletico Madrid, i risultati recenti e le quote della partita di questa sera! Le ultime