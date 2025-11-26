Inter all’esame Cholo per ritrovare il sorriso

Nella tana dell’ Atletico Madrid per dimenticare il derby da incubo. Altra notte ad alta tensione per l’ Inter che stasera cercherà di conquistare la quinta vittoria di fila della “ League phase “ per strappare virtualmente il pass per gli ottavi. Al di là del risultato, Christian Chivu vuole una reazione dalla sua squadra ("Ma ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa"), che continua ad avere più di un problema negli scontri diretti ad alto livello. In Europa, dove il percorso è stato di altissimo profilo, è la prima di quattro sfide infuocate (le prossime due a San Siro, il 9 dicembre contro il Liverpool, il 20 gennaio con l’Arsenal, l’ultima il 28 gennaio a Dortmund) ma il verdetto del “Metropolitano“ contro una squadra, quella di Diego Simeone (che in futuro si immagina all’Inter), finora molto incostante e che ha la metà dei punti rispetto all’Inter, può essere fondamentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

