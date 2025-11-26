Intascano crediti edilizi falsi per 1,7 miliardi di euro con l' Ecobonus le case dichiarate non esistevano | 14 arresti
Hanno inventato interventi di efficientamento energetico con l'ecobonus, anche su case inesistenti, per circa 2,7 miliardi di euro, generando e intascando crediti edilizi falsi per oltre un miliardo e 600 milioni di euro. La scoperta arriva dall'operazione record della guardia di finanza di. 🔗 Leggi su Today.it
