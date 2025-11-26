Intascano crediti edilizi falsi per 1,7 miliardi di euro con l' Ecobonus le case dichiarate non esistevano | 14 arresti

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno inventato interventi di efficientamento energetico con l'ecobonus, anche su case inesistenti, per circa 2,7 miliardi di euro, generando e intascando crediti edilizi falsi per oltre un miliardo e 600 milioni di euro. La scoperta arriva dall'operazione record della guardia di finanza di. 🔗 Leggi su Today.it

intascano crediti edilizi falsi per 17 miliardi di euro con l ecobonus le case dichiarate non esistevano 14 arresti

© Today.it - Intascano crediti edilizi falsi per 1,7 miliardi di euro con l'Ecobonus, le case dichiarate non esistevano: 14 arresti

Contenuti che potrebbero interessarti

Crediti edilizi falsi, nei guai un commercialista: 2,5 milioni di euro bloccati - Cesena, 27 luglio 2025 — Parte dal cuore della Romagna un’indagine con al centro il contrasto ai crediti fiscali fasulli. Scrive ilrestodelcarlino.it

Gdf: sequestra 65 mln crediti falsi alla Ags per frode su bonus edilizi - I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato oltre 65 milioni di euro di crediti ... Riporta ilsole24ore.com

Frode sui bonus edilizi a Roma: arrestato imprenditore, sequestrati 10 milioni di euro di crediti falsi - Un imprenditore romano è finito in carcere per una maxi truffa legata al Superbonus e al Sismabonus 110%. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Intascano Crediti Edilizi Falsi