Insigne vuole tornare in Serie A | il punto di Fabrizio Romano

Il tema del possibile ritorno in Italia di Lorenzo Insigne continua a occupare spazio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Insigne vuole tornare in Serie A: il punto di Fabrizio Romano

Matteo Petrucci a @RadioLaziale: ? “ #Insigne con la #Lazio ha trovato l’accordo per l’ingaggio per una cifra inferiore ai due milioni, #Sarri lo vuole e la società è pronta ad accontentarlo”. Vai su X

Lorenzo Insigne è pronto a tornare a giocare in Italia. Aspetta la Lazio e nelle ultime settimane ha rifiutato altre due proposte arrivategli così come aveva fatto con le precedenti. L'esterno ex-Toronto vuole tornare a giocare per Sarri che lo aveva reso grande ne - facebook.com Vai su Facebook

