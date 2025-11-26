InsideOver porta a Sondrio un dibattito sul potere dei media
Giovedì 27 novembre Sondrio ospiterà un appuntamento dedicato a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra informazione e potere. Alle 18, nella Sala Besta di Via Vittorio Veneto 4, “InsideOver” riunirà tre protagonisti del giornalismo italiano per il convegno “I media e il potere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel corso del forum di sicurezza IISS Manama Dialogue in Bahrain, l'inviato degli Stati Uniti in Libano e Siria Tom Barrack ha intimato al Libano di “marciare verso la porta di Israele e parlare con Israele”. Barrack spinge Beirut ad avviare colloqui diretti con Tel Vai su X