Inps quasi 2,1 milioni trattamenti Naspi nel 2024 | +6,5%

Feedpress.me | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato oggi l'Osservatorio delle Politiche occupazionali e del lavoro. Il rapporto copre il periodo dal 2020 al 2024 e si divide in politiche attive, passive e altre misure. I dati completi sono disponibili al link https:servizi2.inps.itserviziosservatoristatistici10,  nella sezione “Dati e bilanci - Osservatori statistici” del sito http:www.inps.it. Politiche Attive Nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

inps quasi 21 milioni trattamenti naspi nel 2024 65

© Feedpress.me - Inps, quasi 2,1 milioni trattamenti Naspi nel 2024: +6,5%

Leggi anche questi approfondimenti

inps quasi 21 milioniInps, quasi 2,1 milioni trattamenti Naspi nel 2024, +6,5% - Nel 2024 il numero di trattamenti di NASpI è stato pari a 2. Segnala ansa.it

inps quasi 21 milioniAssegno unico per i figli: quanto si prende al mese a seconda dell’Isee. Le tabelle Inps - Metà dei figli è nelle fasce più basse. Secondo repubblica.it

inps quasi 21 milioniAssegno unico, 14,7 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2025 - L’Assegno Unico diventa un pilastro del welfare: 35 miliardi in due anni, sostegno redistributivo e impatti concreti su famiglie, figli e natalità ... Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Inps Quasi 21 Milioni