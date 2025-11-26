Inps quasi 2,1 milioni trattamenti Naspi nel 2024 | +6,5%
È stato pubblicato oggi l'Osservatorio delle Politiche occupazionali e del lavoro. Il rapporto copre il periodo dal 2020 al 2024 e si divide in politiche attive, passive e altre misure. I dati completi sono disponibili al link https:servizi2.inps.itserviziosservatoristatistici10, nella sezione “Dati e bilanci - Osservatori statistici” del sito http:www.inps.it. Politiche Attive Nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
La rilevazione della Cgia di Mestre, basata sui dati Inps 2023, conferma una realtà produttiva sostenuta quasi totalmente dalle Mpmi: Isernia raggiunge la seconda posizione nazionale e Campobasso si colloca al quinto posto - facebook.com Vai su Facebook
I numeri freschi dell’Osservatorio Inps, pubblicati da Repubblica e basati sulle dichiarazioni contributive 2024, mostrano con chiarezza la struttura reale dell’occupazione che il governo Meloni presenta come un successo storico. L’aumento dei posti di lavoro c Vai su X
Inps, quasi 2,1 milioni trattamenti Naspi nel 2024, +6,5% - Nel 2024 il numero di trattamenti di NASpI è stato pari a 2. Segnala ansa.it
Assegno unico per i figli: quanto si prende al mese a seconda dell’Isee. Le tabelle Inps - Metà dei figli è nelle fasce più basse. Secondo repubblica.it
Assegno unico, 14,7 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2025 - L’Assegno Unico diventa un pilastro del welfare: 35 miliardi in due anni, sostegno redistributivo e impatti concreti su famiglie, figli e natalità ... Lo riporta quifinanza.it