Inondazioni Thailandia salvata famiglia bloccata su un tetto | le immagini dal drone

Le immagini, riprese da un drone, del salvataggio di una famiglia dal tetto della propria casa quasi sommersa a Hat Yai, nel sud della Thailandia, dopo le forti inondazioni delle scorse ore. Secondo l’emittente locale Thai PBS la famiglia, composta da cinque persone tra cui una donna anziana, aveva sfondato il tetto per sfuggire all’innalzarsi delle acque, finché non è stata notata e soccorsa dai vigili del fuoco. I cinque sono stati tratti in salvo e caricati su una scialuppa di salvataggio, in attesa ai piedi del tetto inclinato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inondazioni Thailandia, salvata famiglia bloccata su un tetto: le immagini dal drone

