Inondazioni in Thailandia oltre 30 vittime | le evacuazioni in elicottero

Le autorità thailandesi usano elicotteri per evacuare i pazienti in condizioni critiche dall'ospedale principale di Hat Yai, isolato da violente inondazioni che hanno causato almeno 33 morti nel sud del Paese, e che si prevede continueranno nei prossimi giorni. L'alluvione ha colpito nove province della Thailandia e otto Stati della Malesia, costringendo quasi 45.000 persone a lasciare le proprie case. A Hat Yai, il piano terra dell'ospedale pubblico che assiste 600 pazienti - circa 50 in terapia intensiva - è stato sommerso. Una ventina di elicotteri e 200 imbarcazioni faticano a raggiungere gli isolati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni in Thailandia, oltre 30 vittime: le evacuazioni in elicottero

