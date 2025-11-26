In buona parte del sud della Thailandia sono in corso inondazioni eccezionali, provocate dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Case, campi, strade e automobili sono sommerse, ci sono decine di migliaia di sfollati e almeno 18 persone sono morte. I disagi stanno riguardando 9 delle 14 province nel sud del paese. È lì che si trova per esempio Hat Yai, una città da 150mila abitanti dove secondo le autorità del posto c’è stata la peggiore alluvione degli ultimi 300 anni: in un solo giorno sono stati registrati 335 millimetri di pioggia. Il governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia meridionale di Songkhla, una delle zone più colpite dall’ondata di maltempo che ha già coinvolto oltre 2,1 milioni di persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Inondazioni eccezionali in Thailandia