Verrà inaugurato domani alle 15.30, a Nova Milanese, nel cuore di una delle aree più industrializzate della Lombardia, l’ Innovation Hub di Fervo, realtà italiana specializzata nella gestione evoluta e sostenibile del parco immobiliare. Obiettivo del nuovo spazio accelerare e mettere a terra l’ innovazione per rendere più sostenibile il real estate, il mercato immobiliare quindi, favorendo l’incontro tra mondo produttivo, istituzioni e ricerca e coinvolgendo imprese, università, scuole e professionisti in percorsi formativi e laboratori di innovazione aperti al territorio e al sistema Paese. L’ Innovation Hub si estende su circa 460 metri quadrati e integra tecnologie immersive, digital twin e dispositivi digitali di ultima generazione per edifici a basse emissioni, finalizzate a rendere più sostenibile lo sviluppo del mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Innovation Hub apre le porte sul territorio