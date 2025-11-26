Iniziato il viaggio della fiamma olimpica in Puglia a cavallo di capodanno | Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026

Noinotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La torcia olimpica ha preso il via oggi dalla Grecia. Tra i primi tedofori Stefania Belmondo e Armin Zoeggler. La fiamma olimpica sarà condotta da 10001 tedofori fino all’inaugurazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In Puglia il passaggio della torcia inizierà a fine 2025, il capodanno sarà a Bari. —– Scrive Annalisa Minetti: I CARRY THE FLAME Sono onorata di annunciare che sarò uno dei tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica. Mi mancano le parole per descrivere l’emozione che sento. Alzare quella fiamma sarà come vedere finalmente riconosciuti i tanti sacrifici fatti con amore e dedizione, per una causa che sento da sempre mia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

iniziato il viaggio della fiamma olimpica in puglia a cavallo di capodanno annalisa minetti annuncia che sar224 fra i tedofori verso milano cortina 2026

© Noinotizie.it - Iniziato il viaggio della fiamma olimpica, in Puglia a cavallo di capodanno: Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

iniziato viaggio fiamma olimpicaIniziato il viaggio della fiamma olimpica, in Puglia a cavallo di capodanno: Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026 - La fiamma olimpica sarà condotta da 10001 tedofori fino all’inaugurazione delle olimpiadi ... Secondo noinotizie.it

iniziato viaggio fiamma olimpicaFiamma olimpica, al via il viaggio in 110 province. Diecimila i tedofori - Per le Paralimpiadi si accenderà nel Regno Unito poi tocca tredici città italiane. corriere.it scrive

iniziato viaggio fiamma olimpicaÈ iniziato a Olimpia il viaggio della fiaccola olimpica verso Milano Cortina: il 10 gennaio tappa a Cuneo - Il giorno successivo la fiamma passerà a Bra, La Morra e Alba. cuneodice.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Iniziato Viaggio Fiamma Olimpica