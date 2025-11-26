Iniziato il viaggio della fiamma olimpica in Puglia a cavallo di capodanno | Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026
La torcia olimpica ha preso il via oggi dalla Grecia. Tra i primi tedofori Stefania Belmondo e Armin Zoeggler. La fiamma olimpica sarà condotta da 10001 tedofori fino all’inaugurazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In Puglia il passaggio della torcia inizierà a fine 2025, il capodanno sarà a Bari. —– Scrive Annalisa Minetti: I CARRY THE FLAME Sono onorata di annunciare che sarò uno dei tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica. Mi mancano le parole per descrivere l’emozione che sento. Alzare quella fiamma sarà come vedere finalmente riconosciuti i tanti sacrifici fatti con amore e dedizione, per una causa che sento da sempre mia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
