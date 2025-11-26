Iniziativa legale in Australia contro il blocco dei social network per i minori di 16 anni

Internazionale.it | 26 nov 2025

Un gruppo per la difesa dei diritti degli utenti di internet ha annunciato di aver presentato un ricorso presso l’alta corte d’Australia per bloccare l’entrata in vigore di un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

