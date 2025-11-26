Infortunio sul lavoro | le accuse

E’ approdata davanti al tribunale di Ascoli la vicenda di un infortunio sul lavoro occorso il 4 ottobre 2023 ad un operaio impegnato all’interno della ditta Ondulato Piceno, lungo la zona industriale di Ascoli. Per l’accaduto, la Procura di Ascoli ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose carico dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni, 62enne legale rappresentante della ditta Ondulato Piceno, e di Flavio Lombardi, 65enne di Castelfidardo, all’epoca dei fatti responsabile del reparto di produzione dell’azienda. Borgioni, titolare dell’omonimo Gruppo Packaging, e Lombardi sono difesi dall’avvocata Fenizia Marini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

