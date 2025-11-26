Infortunio Bremer il brasiliano pronto a ritornare in gruppo! Spalletti pronto ad abbracciare il difensore | il suo rientro può svoltare la stagione della Juve

Infortunio Bremer, sta lavorando per recuperare in vista della sfida contro il Napoli e tornare fondamentale nel progetto di Spalletti. La situazione Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta per riavere a disposizione Gleison Bremer, il difensore brasiliano che manca dal 27 settembre a causa di un infortunio al menisco, seguito da un intervento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Bremer, il brasiliano pronto a ritornare in gruppo! Spalletti pronto ad abbracciare il difensore: il suo rientro può svoltare la stagione della Juve

