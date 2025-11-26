Infortunio Bremer | ci avviciniamo ad una settimana chiave? Cosa può succedere da lunedì per il difensore brasiliano Ultimissima rivelazione

Infortunio Bremer: da lunedì potrebbe essere una settimana chiave per il rientro del difensore brasiliano. Ecco cosa potrebbe succedere. Mentre la Juventus è in attesa di rientrare dalla Norvegia con tre punti vitali conquistati contro il BodøGlimt, a Torino si lavora per recuperare il pilastro che è mancato terribilmente in questi due mesi. Gleison Bremer è pronto a bruciare le tappe. Il difensore brasiliano classe 1997 è fermo ai box dal 27 settembre a causa di un infortunio al menisco che ha richiesto un intervento chirurgico a metà ottobre. Ora, però, il tunnel sembra finito: il programma di recupero entra nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: ci avviciniamo ad una settimana chiave? Cosa può succedere da lunedì per il difensore brasiliano. Ultimissima rivelazione

