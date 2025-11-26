Insegnare a capire, anzi a “voler” capire. Sin dai banchi di scuola. Ripartire dalla formazione e proseguire con un’informazione che sia non solo capace di rinsaldare il ruolo di fonte affidabile, ma che sia anche posta al centro di scelte strategiche - politiche e imprenditoriali - guidate dall’etica, anzi dall’algoretica. Con cui salvaguardarne il ruolo di strumento insostituibile di democrazia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Informazione e tecnologia: ripartire dall'umanesimo. L'Osservatorio TuttiMedia premia l'innovazione nella comunicazione: c'è anche Società Editrice Sud