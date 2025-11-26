Informazione e tecnologia | ripartire dall’umanesimo L’Osservatorio TuttiMedia premia l’innovazione nella comunicazione | c’è anche Società Editrice Sud
Insegnare a capire, anzi a “voler” capire. Sin dai banchi di scuola. Ripartire dalla formazione e proseguire con un’informazione che sia non solo capace di rinsaldare il ruolo di fonte affidabile, ma che sia anche posta al centro di scelte strategiche - politiche e imprenditoriali - guidate dall’etica, anzi dall’algoretica. Con cui salvaguardarne il ruolo di strumento insostituibile di democrazia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Cina, utilizzo commerciale della tecnologia 5G-A copre oltre 300 città Recentemente, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese ha avviato la valutazione dell'attuazione dell'iniziativa "Yangfan" relativa all'applicazione della tecnologi - facebook.com Vai su Facebook
“Innovazione e tecnologia consentono la democratizzazione di informazioni e processi per dare spazio alle idee più che al peso economico e demografico delle realtà pubbliche”. Il presidente Anastasi a @comuni_anci, a Bologna. Leggi l'articolo formez.i Vai su X
Informazione e tecnologia: ripartire dall’umanesimo. L’Osservatorio TuttiMedia premia l’innovazione nella comunicazione: c’è anche Società Editrice Sud - La XVII edizione di “Nostalgia di Futuro” nella sede Mediaset di Cologno Monzese ha visto il confronto tra protagonisti del giornalismo ... Secondo gazzettadelsud.it