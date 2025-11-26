Influenza preoccupano i dati | ecco quanti italiani sono già a letto

La stagione influenzale è partita con dati preoccupanti. Dall'inizio dell'autunno, secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, già 2,1 milioni di italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie. I responsabili sono i diversi virus che circolano in inverno: dai Rhinovirus a SarsCoV2. Nelle ultime settimane, però, sono in forte crescita anche i virus influenzali, che, anche per via della nuova variante del virus influenzale AH3N2 (subclade K), quest'anno hanno anticipato la stagione di 3-4 settimane, come ha riferito di recente l'European Centre for Disease Prevention and Control. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

