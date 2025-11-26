Influenza Oms Europa | Positivi il 17% dei test picco contagi tra dicembre e gennaio

(Adnkronos) – L'influenza è arrivata quest'anno un mese prima. L'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa fa il punto sulla situazione attuale e su quello che dobbiamo aspettarci. "La stagione influenzale è iniziata circa 4 settimane prima del solito", con un "trend simile a quello osservato nella stagione 2022-2023". "A metà novembre la positività ai test . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Influenza, Oms Europa: "Positivi il 17% dei test, picco contagi tra dicembre e gennaio" - L'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa fa il punto sulla situazione attuale e su quello che dobbiamo aspettarci. Lo riporta adnkronos.com

Influenza in anticipo in Europa: l’Oms richiama alla massima vigilanza. Cresce la circolazione simultanea di influenza, Covid e RSV. E poi l’appello: “Vaccino resta ... - “Anche quando i virus in circolazione presentano differenze rispetto ai ceppi vaccinali, il vaccino offre comunque una protezione significativa contro malattia, ricoveri e mortalità”, ricorda ... Da quotidianosanita.it

Influenza in anticipo, Oms Europa: ecco cosa aspettarsi nelle prossime settimane - La stagione influenzale è partita con quattro settimane di anticipo nella Regione europea OMS. Segnala doctor33.it