Influenza l' allarmismo di Bassetti | Sintomi più intestinali e meno respiratori rischiamo una delle peggiori epidemie degli ultimi anni

Bassetti torna col suo solito allarmismo, e dichiara: "L'influenza può dare sempre anche un interessamento gastrointestinale, per cui qualcuno crede che si tratti di influenza intestinale ma nella realtà fa parte di quello che è il corteo di sintomi dell'influenza" La virostar Matteo Bassetti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Influenza, l'allarmismo di Bassetti: "Sintomi più intestinali e meno respiratori, rischiamo una delle peggiori epidemie degli ultimi anni"

