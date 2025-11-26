Influenza aviaria boom di casi in Europa L’allarme del ministero | Una pandemia negli allevamenti
I casi di influenza aviaria in Europa hanno raggiunto i livelli più alti dal 2016. A suonare l’allarme è l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che invita a «rafforzare la sorveglianza e applicare stringenti misure di biosicurezza». Tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025, spiega l’Efsa, sono stati segnalati 1.443 casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) negli uccelli selvatici in 26 Paesi europei, quattro volte in più rispetto allo stesso periodo nel 2024 e il numero più alto quanto meno dal 2016. L’agenzia, in particolare, menziona una serie di focolai con un alto tasso di mortalità che hanno interessato le gru comuni in Germania, Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Open.online
