Influenza 2025 stagione iniziata alla grande | c’è ancora tempo per vaccinarsi?
(Adnkronos) – "Ci aspetta una stagione influenzale difficile", scrive su X l'infettivologo Matteo Bassetti. Stagione partita presto e "alla grande", fa notare il virologo Fabrizio Pregliasco. In Italia, nell'ultima settimana di sorveglianza (10-16 novembre) sono stati registrati "per l'influenza, nella comunità, un tasso di positività in aumento rispetto a quanto registrato nella settimana precedente", secondo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
