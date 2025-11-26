Inferno sulla ferrovia il racconto dei testimoni | Un botto poi il lampo una scena spaventosa

Bondeno (Ferrara), 26 novembre 2025 – Un botto e un lampo. È quanto hanno visto e sentito i testimoni che, ieri mattina intorno alle 7, si trovavano nei pressi del passaggio a livello di Senetica, nel territorio di Bondeno, dove un treno ha urtato contro una bisarca carica di auto rimasta bloccata al passaggio a livello. Ad aver assistito praticamente a tutta la terribile scena è Paolo Finotelli, che vive non lontano dal luogo dell’incidente ferroviario. “Ero sul balcone di casa mia – racconta –, ho visto il camion bloccato sul passaggio a livello. Suonava il clacson e lampeggiava con fari, probabilmente per farsi notare dal treno in arrivo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

