Inferno di fuoco a Hong Kong | almeno 36 morti e 279 dispersi nel maxi-rogo dei palazzi popolari di Tai Po

Un incendio devastante nel cuore del distretto di Tai Po. Almeno 36 persone sono morte e 279 risultano disperse nel gigantesco incendio che ha travolto i palazzi del complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, Hong Kong. Una tragedia che secondo le prime ricostruzioni sarebbe partita dalle impalcature di bambù montate sugli edifici in ristrutturazione, una struttura molto comune nella regione. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio di mercoledì, hanno avvolto in pochi minuti le torri residenziali: quasi 2.000 appartamenti, oltre 4.600 residenti, molti dei quali anziani. Mentre la notte calava sulla città, da sette degli otto edifici continuavano a uscire dense colonne di fumo nero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Inferno di fuoco a Hong Kong: almeno 36 morti e 279 dispersi nel maxi-rogo dei palazzi popolari di Tai Po

Leggi anche questi approfondimenti

++ #Cagliari, inferno di fuoco in viale Monastir: cosa è successo ++ - facebook.com Vai su Facebook

Inferno di fuoco a Hong Kong, in fiamme tre grattacieli: «Almeno 36 morti, quasi 300 dispersi» - Bufera sui soccorsi e sul mancato funzionamento dell’allarme antincendio: coinvolti quasii 2mila appartamenti e 4. Scrive unionesarda.it

Inferno a Hong Kong, almeno 36 morti e 279 dispersi: «Impalcature in bambù, polistirolo all'interno». A fuoco 8 grattacieli - Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279). Segnala msn.com

Hong Kong, inferno nei grattacieli di Tai Po: almeno 36 vittime. Il caso delle impalcature in bambù - L’incendio divampato in un complesso residenziale di Tai Po ad Hong Kong ha causato 36 morti, centinaia di dispersi e migliaia di sfollati. Segnala notizie.com