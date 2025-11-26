Inferno a Hong Kong almeno 36 morti e 279 dispersi | Impalcature in bambù polistirolo all' interno A fuoco 8 grattacieli

Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279).

