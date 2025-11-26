Inferno a Hong Kong almeno 36 morti e 279 dispersi | Impalcature in bambù polistirolo all' interno A fuoco 8 grattacieli

Leggo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279).. 🔗 Leggi su Leggo.it

inferno a hong kong almeno 36 morti e 279 dispersi impalcature in bamb249 polistirolo all interno a fuoco 8 grattacieli

© Leggo.it - Inferno a Hong Kong, almeno 36 morti e 279 dispersi: «Impalcature in bambù, polistirolo all'interno». A fuoco 8 grattacieli

News recenti che potrebbero piacerti

inferno hong kong almenoInferno a Hong Kong, almeno 36 morti e 279 dispersi: «Impalcature in bambù, polistirolo all'interno». A fuoco 8 grattacieli - Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279). Riporta leggo.it

inferno hong kong almenoGrattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 36 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Scrive avvenire.it

inferno hong kong almenoHong Kong, incendio avvolge grattacieli: 36 morti e 279 dispersi - Decine di persone sono morte e altre sono rimaste ferite nell'enorme incendio che ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inferno Hong Kong Almeno