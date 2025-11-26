Inequità razziale E la Pennsylvania approva una legge contro la discriminazione del taglio di capelli

La lotta contro il razzismo passa anche dal taglio di capelli. Questo il ragionamento che sta alla base del CROWN Act approvato in Pennsylvania dal governatore democratico Josh Shapiro. La firma del provvedimento - presunta nemesi dell' "inequità razziale" - è arrivata direttamente all'interno di un salone di parrucchiere di West Philadelphia, l'obiettivo è rafforzare "la tutela contro la discriminazione in materia di capelli nello stato". Il CROWN Act - acronimo di "Creating a Respectful and Open World for Natural Hair" - proibisce la discriminazione basata sull'acconciatura, il tipo o la consistenza dei capelli di una persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

