Inedito 4-4-2 Così il Pisa cambia pelle
Sapere giocare indistintamente in due modi differenti, avendo anche la capacità di poter modificare la situazione a gara in corso. Questo è quanto voleva Gilardino, questo è quanto ottenuto. A Reggio Emilia il Pisa è sceso in campo con un assetto tattico inedito, un evidente 4-4-2. Tramoni e Nzola in attacco, Calabresi e Angori terzini, seppur con direttive differenti, più bloccato il primo, con maggior licenza di sovrapporsi a Leris il secondo. In realtà, non è la prima volta che i nerazzurri sono scesi in campo con una linea a quattro dietro in stagione: ciò si era già verificato nel primo tempo della partita pareggiata con la Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NEXT MATCH Match day inedito per i nostri leoni che stasera saranno impegnati in trasferta contro i ragazzi di San Miniato. Forza ragazzi Folgore San Miniato ? 14/11/25 21:15 San Miniato (Pisa) Match Sponsor Pizzeria San Lazzaro #estr - facebook.com Vai su Facebook
Inedito 4-4-2. Così il Pisa cambia pelle - Sapere giocare indistintamente in due modi differenti, avendo anche la capacità di poter modificare la situazione a gara in ... lanazione.it scrive
Genoa-Lazio, Sarri: «Ero ancora abbattuto per il derby, ripeteremo il 4-2-3-1. Io di parola con Bašic, Furio Focolari uno di noi» - 2 di Sarri – con Cataldi e Basic nel mezzo – espugna il campo del Genoa con un ... Scrive ilmessaggero.it
Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali: Pioli stravolge con un 4-4-2, Fabregas sceglie Sergi Roberto - È tutto pronto al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Como, in programma a partire dalle 18:00 e valida per la quarta giornata di campionato. Lo riporta tuttomercatoweb.com