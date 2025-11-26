Inedito 4-4-2 Così il Pisa cambia pelle

Sapere giocare indistintamente in due modi differenti, avendo anche la capacità di poter modificare la situazione a gara in corso. Questo è quanto voleva Gilardino, questo è quanto ottenuto. A Reggio Emilia il Pisa è sceso in campo con un assetto tattico inedito, un evidente 4-4-2. Tramoni e Nzola in attacco, Calabresi e Angori terzini, seppur con direttive differenti, più bloccato il primo, con maggior licenza di sovrapporsi a Leris il secondo. In realtà, non è la prima volta che i nerazzurri sono scesi in campo con una linea a quattro dietro in stagione: ciò si era già verificato nel primo tempo della partita pareggiata con la Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

