Indovina chi viene ad Atreju Meloni invita Schlein alla festa di FdI Al centro c’è il dibattito sulle riforme

Roma, 26 novembre 2025 – Nuova legge elettorale e premierato. Per la maggioranza sono le sfide da affrontare in quello che resta della legislatura per scongiurare il rischio dell’instabilità politica. Per le opposizioni si tratta, invece, dei due frutti avvelenati delle Regionali che “hanno fatto capire al centrodestra che può perdere e quindi ora corre ai ripari”. Rimettendo sul binario, innanzitutto, il premierato, finito nel dimenticatoio in commissione alla Camera da oltre un anno, dopo l’approvazione al Senato a giugno 2024. In mezzo a tutto questo c’è un invito che potrebbe rimescolare ancora le carte: è quello rivolto alla segretaria del Pd Elly Schlein a partecipare ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si terrà dal 6 al 14 dicembre ai piedi di Castel Sant’Angelo, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
