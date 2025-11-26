Indonesia frane e inondazioni sull' isola di Sumatra | morti e dispersi

Le piogge torrenziali hanno provocato inondazioni improvvise e causato frane sull’ isola indonesiana di Sumatra, causando la morte di almeno 10 persone. Ci sarebbero inoltre diversi dispersi. Le squadre di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere le zone colpite in sei reggenze della provincia di Sumatra Settentrionale dopo che le piogge monsoniche della scorsa settimana hanno causato lo straripamento dei fiumi. Allestiti rifugi di emergenza, le autorità hanno esortato i residenti delle zone ad alto rischio a evacuare immediatamente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, frane e inondazioni sull'isola di Sumatra: morti e dispersi

