I sospetti Non è sospetta quell’orma che rivela il nostro passo? Non è sospetto quel cielo che a una certa ora diventa nero? Non è sospetto che bruci il centro della terra? Quali documenti, quali prove si devono incenerire? E la guerra? E il morsicare dentro la stessa bocca incaricata di baciare? E l’allegro manto della tigre? E il ridere con le lacrime? E la velocità della luce? Che cosa c’è da correre tanto? E perché, se un motivo c’è, noi non lo conosciamo e stiamo? E le montagne? Non sono sospette le montagne? Perché isolarsi lassù? Perché quelle cime sempre dietro le nuvole, e a volte sotto la neve? Che cosa fanno le cime di nascosto? E la notte che al mattino scompare, dove va? E gli specchi? E le scale? E le ali? Non sono sospette le ali? E perché a quelli col becco sì e a quelli col naso no? È un titolo di merito il becco? E le domande? Non è sospetto tutto questo non sapere? Che cosa si vuole tenere nascosto? E le onde? Non sono sospette le onde? Perché quei riccioli? Non poteva camminare come tutti anche il mare? E perché i rami protesi? Che cosa vogliono conquistare gli alberi? Dove vogliono arrivare? E non è sospetta l’aria? Così trasparente eppure sfuggente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Indizi