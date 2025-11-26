Indie rocket festival | due serate di racconti sonori e geografie musicali

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna anche quest’anno l’Indie rocket festival, che si terrà allo Spazio Matta il 5 e 6 dicembre. Due serate per attraversare nuove geografie musicali, paesaggi rituali, visioni elettroniche e racconti sonori provenienti da mondi reali e immaginari. Un viaggio costruito in due atti, tra jazz. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Indie rocket festival: due serate di racconti sonori e geografie musicali - Ritorna anche quest’anno l’Indie rocket festival, che si terrà allo Spazio Matta il 5 e 6 dicembre. Lo riporta ilpescara.it

IndieRocket Festival, torna lo scoiattolo cosmico: il programma - Lo scoiattolo cosmico non sta nella coda per la gioia e chiama a raccolta tutto il suo pubblico: l'edizione 2023 che segna il ... Si legge su tg24.sky.it

INDIEROCKET FESTIVAL - Il Festival, attestatosi nel corso degli anni come uno fra i più importanti e riconosciuti appuntamenti in Italia dedicati alla musica indipendente internazionale ... rockol.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Indie Rocket Festival Due