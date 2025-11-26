Indie rocket festival | due serate di racconti sonori e geografie musicali

Ritorna anche quest’anno l’Indie rocket festival, che si terrà allo Spazio Matta il 5 e 6 dicembre. Due serate per attraversare nuove geografie musicali, paesaggi rituali, visioni elettroniche e racconti sonori provenienti da mondi reali e immaginari. Un viaggio costruito in due atti, tra jazz. 🔗 Leggi su Ilpescara.it