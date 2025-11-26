Incredibile Latina vince in Coppa Italia con un centrocampista in porta | Porro è l'eroe dei rigori

Il Latina scrive la storia in coppa Italia affrontando i rigori contro l'Arezzo con un centrocampista in porta: il ventenne Porro para il rigore decisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

