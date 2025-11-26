Incoronazione dei Poeti in Campidoglio rinasce Nobel Italiano Poesia

Roma, 26 nov. (askanews) – La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza ha ufficialmente aderito al progetto promosso dalla federazione Aut-Autori per riportare in vita la prestigiosa tradizione dell’Incoronazione dei Poeti in Campidoglio. L’antico rito, che per secoli ha celebrato le voci più alte della poesia italiana, torna oggi in forma di Premio alla carriera, pensato come un vero e proprio “Nobel della poesia italiana”. L’idea è la seguente: ogni anno un Poeta o una Poetessa verrà insignitoa di una corona d’alloro, simbolo universale di eccellenza poetica e intellettuale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

