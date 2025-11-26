Incontro tra Comune e Sasi | un milione per gli interventi nelle contrade di Lanciano
Un incontro definito “fruttuoso” quello che si è svolto ieri pomeriggio, 25 novembre, nella sala consiliare del Comune di Lanciano tra la II e III commissione consiliare, in riunione straordinaria congiunta, e i vertici della Sasi spa. Il presidente Nicola Scaricaciottoli, in continuità con il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Oggi pomeriggio incontro in Comune sul “porta a porta”, per l’estensione in tutto il centro città ? Oggi, mercoledì 26 novembre, dalle 18:30 alle 20, si terrà il secondo incontro pubblico organizzato da Ambiente SpA per illustrare ai cittadini la nuova mo - facebook.com Vai su Facebook
"Mensa in Comune-Costruiamola insieme", incontro pubblico sui risultati della consultazione online sul #cibo nelle #scuole di #Cagliari: appuntamento giovedì 27 novembre, ore 17, negli spazi dell'istituto Spano-Manno-De Amicis in via Falzarego comune.ca Vai su X
Incontro sulla difesa della costa, l'annuncio di Leonardi: «Un altro milione per Scossicci» - PORTO RECANATI Il comitato Viva Scossicci e l’associazione dei balneari di Porto Recanati hanno incontrato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, candidato governatore per la coalizione di ... Secondo corriereadriatico.it