Incontro tra Comune e Sasi | un milione per gli interventi nelle contrade di Lanciano

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro definito “fruttuoso” quello che si è svolto ieri pomeriggio, 25 novembre, nella sala consiliare del Comune di Lanciano tra la II e III commissione consiliare, in riunione straordinaria congiunta, e i vertici della Sasi spa. Il presidente Nicola Scaricaciottoli, in continuità con il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incontro sulla difesa della costa, l'annuncio di Leonardi: «Un altro milione per Scossicci» - PORTO RECANATI Il comitato Viva Scossicci e l’associazione dei balneari di Porto Recanati hanno incontrato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, candidato governatore per la coalizione di ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Comune Sasi Milione