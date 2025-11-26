Incontro di metà stagione fra arbitri e società sportive

Si è svolto per volontà del Comitato regionale, il consueto incontro di metà stagione fra arbitri e le società di Seconda, Terza Categoria e Settore giovanile. Nei locali della Coperativa TrePonti a Fano a fare gli onori di casa, Gino Bartolucci, Pasquale Mormile, delegato della nostra provincia, Luca Foscoli presidente Aia Pesaro, e una numerosa rappresentanza di arbitri, giovani ma anche altri già affermati in ambito nazionale. Presenti anche il vice presidente del Comitato regionale Mosè Mughetti, il consigliere Euro Salvoni e il presidente Aiac di Pesaro Andrea Lazzari. "L’intento di questa iniziativa – spiega Mosè Mughetti – è di smorzare e attenuare i contrasti che purtroppo esistono da sempre fra le due parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

