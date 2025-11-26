Incontro con i campioni Fefè De Giorgi e Leonardo Zellino all’IISS V Bachelet

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione MediterraneaMente di Porto Cesareo e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "V. Bachelet" di Copertino organizzano un evento di alto profilo dedicato ai valori e all’eccellenza: "LA FORZA DELLA VIRTÙ - DALLO SPORT AL REPORTAGE".L’incontro, in programma sabato 29 novembre con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Incontro con i campioni. Fefè De Giorgi e Leonardo Zellino all’IISS “V. Bachelet”

