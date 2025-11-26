Il liceo scientifico "Barsanti e Matteucci" ha celebrato le donne di Viareggio a 360 gradi: storia, positività e impegno contro la violenza. Ieri mattina, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza di genere, il liceo scientifico ha organizzato una conferenza con il Comune, l’associazione Terra di Viareggio e la Biblioteca Civica. L’incontro ha voluto lanciare un messaggio di forza e positività, celebrando tutte le donne che hanno contribuito a fare la storia di Viareggio. Cuore della mattinata è stata la presentazione del documentario "Cronaca al femminile: le donne di Viareggio e della Versilia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incontro allo Scientifico: "Combattere sempre gli attacchi alle donne. I femminicidi non calano"