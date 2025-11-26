Inclusione educativa | innovazione sperimentazione e buone pratiche all’ex Chiesa del Carmine
L'evento si terrà in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità e rappresenta un momento di confronto cruciale per professionisti, dirigenti scolastici e operatori al sostegno.Dettagli dell'evento- data e ora: sabato 29 novembre 2025, ore 9,30;- luogo: laboratorio Aperto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
40 anni di attività nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali. La cooperativa bolognese Anastasis ha festeggiato l'anniversario con un convegno sull'inclusione educativa - facebook.com Vai su Facebook
Sempre al fianco dei bambini. La nostra priorità è garantire loro un ambiente sicuro, sereno e capace di offrire opportunità reali di crescita. Sosteniamo con convinzione l’inclusione educativa e sociale, soprattutto per i minori con disabilità, che devono poter co Vai su X
Bce: euro digitale può promuovere innovazione e inclusione, al via seconda fase sperimentazione - Un euro digitale potrebbe stimolare l'innovazione nel sistema dei pagamenti europeo e promuovere l'inclusione finanziaria, secondo un resoconto pubblicato sui risultati della prima ... Secondo milanofinanza.it
TOP NEWS ESTERO: euro digitale può promuovere innovazione, al via seconda fase sperimentazione (Bce) - Un euro digitale potrebbe stimolare l'innovazione nel sistema dei pagamenti europeo e promuovere l'inclusione finanziaria, secondo un resoconto pubblicato sui risultati della prima ... Lo riporta milanofinanza.it
L’Itis Galileo Galilei di Roma seconda tappa di CampBus: innovazione, inclusione e benessere al centro della scuola - Da sempre proiettato verso l’innovazione, l’Itis Galileo Galilei di Roma si prepara a partecipare al progetto CampBus del Corriere della Sera, che coinvolge le scuole italiane in laboratori e ... Scrive corriere.it