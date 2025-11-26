Inclusione educativa | innovazione sperimentazione e buone pratiche all’ex Chiesa del Carmine

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento si terrà in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità e rappresenta un momento di confronto cruciale per professionisti, dirigenti scolastici e operatori al sostegno.Dettagli dell'evento- data e ora: sabato 29 novembre 2025, ore 9,30;- luogo: laboratorio Aperto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

