Incidente in via Piemonte | tragedia sfiorata bambini investiti da un' auto

Tragedia sfiorata stamani in via Piemonte, nelle immediate vicinanze del Tribunale dei Minori, dove un’automobile che stava facendo retromarcia ha investito due bambini che secondo le prime informazioni hanno appena tre e cinque anni. I piccoli erano in compagnia di un genitore. I primi istanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

