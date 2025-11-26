Incidente del figlio di Pierina | Ferite compatibili con una mazza riaprite le indagini

Rimini, 26 novembre 2025 – Nel cuore del processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 nel cortile di casa a Rimini, torna a far parlare di sé anche un altro episodio rimasto finora sullo sfondo: l’incidente che coinvolse il figlio, Giuliano Saponi. Un episodio che all’epoca era stato trattato come un investimento stradale, ma che ora la magistratura decide di riesaminare da capo. Nuove indagini sull’incidente di Giuliano Saponi. La gip Raffaella Ceccarelli ha infatti disposto nuove indagini, accogliendo l’opposizione presentata dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, legali della famiglia Saponi, contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

