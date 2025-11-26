Incidente a Orbassano | uomo investito vicino alla rotonda trasportato in ospedale
Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre 2025, un uomo è stato investito da un'auto Fiat Panda mentre attraversava la strada in prossimità della rotonda all'incrocio tra via Circonvallazione e strada Piossasco a Orbassano, in prossimità del confine con la frazione Tetti Francesi di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
#MaTOinforma #realtime termine rallentamenti in corso Settembrini / corso Orbassano per incidente #viabiliTO
Incidente questa mattina lungo la Torino-Pinerolo all'altezza dello svincolo per Orbassano: difficoltà per il traffico e una persona ferita
Orbassano, uomo investito vicino alla rotonda di strada Piossasco - Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente Un uomo è stato investito nel tardo pomeriggio di martedì 25 novembre 2025
Incidente a Orbassano: uomo investito vicino alla rotonda, trasportato in ospedale - Marinelli (Tre Merli Sotto Shock): "Quell'incrocio è insicuro, bisogna fare qualcosa di più e c'è già stato un morto"