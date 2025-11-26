Incidente a Monza | 28enne in ospedale e traffico in tilt

Traffico molto intenso con code a tratti fino a San Rocco, a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Stucchi a Monza, poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 26 novembre.Il sinistro ha coinvolto un uomo di 28 anni che ha tamponato un autoarticolato.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

