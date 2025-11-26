Incidente a Loreto | feriti madre e figlio piccolo
Loreto (Ancona), 26 novembre 2025 - Schianto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del cimitero di Loreto. Sarebbero tre le auto rimaste coinvolte. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza. Sono arrivati a sirene spiegate le ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento osimano. A essere soccorsi una mamma e suo figlio piccolo portati all'ospedale Salesi. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Soccorso anche un uomo, portato in ambulanza al nosocomio di Torrette. Ancora poco chiara la dinamica rilevata dai carabinieri. Gravi i disagi al traffico al confine con Porto Recanati, da poco tornato alla normalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
